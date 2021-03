Die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums in der Heuberggemeinde Stetten a.k.M. meistern problemlos während der Corona-Pandemie den digitalen Unterricht von zuhause aus, vernetzen sich in Chats und Foren und trainieren so wichtige Fähigkeiten für den späteren Berufsalltag, berichtet die Schule.

Computer für alle Schüler verfügbar

Bereits im vergangenen Jahr habe das Schulzentrum die Ziele des Digitalpaktes umsetzen und seine Digitalisierung durch das Anschaffen neuer Geräte voranbringen können, sodass alle Schüler im zweiten Lockdown die Möglichkeit hatten, im Bedarfsfall einen Laptop auszuleihen. Für technische Fragestellungen steht ein eigenes Lehrerteam als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Online-Unterricht wird bereits in der Grundschule mit ersten Meetings gelehrt. „Wir stellen uns dem Thema Digitalisierung offensiv und entwickeln uns auch auf diesem Feld sehr positiv weiter“, so Konrektor Jürgen Lebherz, kommissarischer Schulleiter

Verschiedene Software im Einsatz

Das Schulzentrum setzt auf einen aktivierenden Mix aus Online-Unterricht über die Lernplattform „moodle“, selbständig zu erarbeitenden Lerninhalten mit Lernpaketen und praktischen Aufgaben aus den Fächern Technik und Werkstatt. „Die Klassen 9 bereiten sich durch das Programmieren von „Siemens Logo“ auf die Prüfung vor. In der Klasse 7 konstruieren die Schülerinnen und Schüler mit „tinker.school“ im dreidimensionalen Raum das eigene Haus, welches in einen virtuellen „CoSpaces“ eingebettet wird und so eine Virtual-Reality-Ortschaft ergibt, bei der jeder seinen Wunschnachbarn aus der Klasse aussuchen kann“, beschreibt Techniklehrer Thomas Pfeifer die Inhalte im Technik-Unterricht. Die Prüfungsvorbereitungen der 8. Klassen finden in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch in der Präsenz unter Einhaltung der Hygienevorgaben statt.

Lernleistung optimieren

Die Arbeit an Schulen erschöpft sich aber nicht im Bereitstellen von Unterricht. Ein wichtiger Baustein für die Optimierung der eigenen Lernleistung stellt die Schulung der sogenannten exekutiven Funktionen dar. Für die Eingangsklassen der Sekundarstufe I übernimmt dies der Sonderschullehrer Michael Cafetzakis, Präventionsbeauftragter des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung. „Bei den Übungen geht es darum, Merkfähigkeit, Inhibition und Fokussierung zu trainieren, was man auch ganz leicht online durchführen kann“, erklärt er. Zusammen mit der Sonderschullehrerin Dorothea Asal ist er zudem dafür zuständig, inklusiv beschulte Lernpartner zu betreuen. Um die soziale und emotionale Einbindung der Lernpartner aufrecht zu erhalten, scheuen Tobias Buck und sein Team von der Schulsozialarbeit keine Mühe.

Die Sportstunden mit Mitmach-Übungen finden vor dem eigenen Rechner statt. Damit trotzdem mal der Bildschirm aus bleibt, planen die Lehrer mit den Schülern Raum für Freizeit ein.

Mehrheit der Schüler kommt laut Umfrage gut klar

Und wie kommt das alles bei den Schülern an? Lehrer Marco Heller, hat dazu eine Umfrage gestartet. Die Mehrheit kommt nicht nur mit dem Lernstoff gut voran, sondern ernährt sich auch gesund und rhythmisiert das Lernen mit festen Bewegungsphasen.