Der L 218 ist derzeit wegen Forstarbeiten gesperrt. Der SÜDKURIER hat den Arbeitern dabei über die Schulter geschaut. Es ist schon schwer beeindruckend, wenn ein 30-Tonnen-Vollernter in den Steilhängen fast in der Senkrechten eingesetzt wird.

Größere Umwege mussten Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Tagen auf der Landesstraße 218 zwischen Stetten am kalten Markt und Storzingen voraussichtlich bis zum 11. April hinnehmen. Grund: Umfangreiche Forstarbeiten und Holzeinschläge an den