von Gerd Feuerstein

Auch wenn es nicht das erste Mal war, so hatten die meisten Lernpartnerinnen und Lernpartner der Klassen 5.1 und 5.2 bei ihrer Einschulung in die Stettener Gemeinschaftsschule (GMS) dennoch ein Kribbeln im Bauch. Im Rahmen einer Feierstunde wurden „die Neuen“ im Beisein ihrer Eltern von Schulleitung, Kollegium und künftigen Mitschülerinnen und Mitschülern willkommen geheißen.

Interessiert lauschten die Eltern den Ausführungen der Schulleitung. | Bild: Gerd Feuerstein

In der vollbesetzten Mensa herrschte ein ordentlicher Lärmpegel, als Schulleiter Christof Probst ans Rednerpult trat und sich – ohne auch nur ein Wort zu sagen – allein durch sein Auftreten die nötige Aufmerksamkeit verschaffte, um die zahlreich erschienenen Eltern, die Gäste und Schülerinnen und Schüler zu begrüßen. Probst gab seiner Freunde Ausdruck, dass sich wieder so viele Eltern und Kinder aus Stetten a.k.M. und der gesamten Umgebung „für unsere Gemeinschaftsschule entschieden haben“.

Wohnorte der Kinder Insgesamt wurden 46 Lernpartner in die Stettener Gemeinschaftsschule eingeschult. 28 davon kommen aus Stetten a.k.M., acht aus Straßberg, drei aus Beuron, je zwei aus Meßstetten, Schwenningen und Sigmaringen sowie einer aus Winterlingen. (gfe)

„Mini-Schultüten“ verschenkt

Tolle Begrüßung: Alle „neuen Fünfer“ wurden von ihren Vorgängern mit einem kleinen Präsent bedacht. | Bild: Gerd Feuerstein

Dann wurden die „Fünfer“ von ihren Vorgängern – den jetzigen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler – aufs herzlichste willkommen geheißen, und jeweils mit einem kleinen Präsent in Form einer „Mini-Schultüte“ bedacht. Neben einer kleinen Süßigkeit und einem Radiergummiwürfel gehörte dazu auch ein Anhänger mit dem sogenannten „GMS-ABC“ mit den wichtigsten neuen Begriffen wie Lernpartner statt Schüler, Lernbegleiter statt Lehrer oder LSÜ statt Klassenarbeit. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, wünschen uns, dass ihr gute Freunde werdet und viel Spaß am Lernen habt“ lauteten nur drei von vielen guten Wünschen, bei denen die „Sechser“ den Neuen auch zusagten, bei Fragen „gerne weiter zu helfen“.

Kennenlernen in den Gruppenräumen

In den Lerngruppenräumen stand ein erstes Kennenlernen auf dem Programm. | Bild: Gerd Feuerstein

Danach stand für die Lernpartnerinnen und Lernpartner die erste Unterrichtseinheit beziehungsweise das Kennenlernen der Lerngruppenräume, ihrer Nebensitzer und weiteres auf dem Programm. Dabei galt es für die beiden Lernbegleiterinnen Annemarie Ziegler und Ronja Okafor zunächst, die Lernpartner in ihren neuen Lerngruppenraum einzuweisen und sich mit einer Kennenlernrunde einander vorzustellen.

Besonderheiten der Gemeinschaftsschule

Rektor Christof Probst (links) und Konrektor Jürgen Lebherz wiesen die Eltern in die Besonderheiten der Gemeinschaftsschule ein. | Bild: Gerd Feuerstein

Derweil wurden die Eltern von Schulleiter Christof Probt und Konrektor Jürgen Lebherz mit allerlei Informationen rund um die Gemeinschaftsschule und deren besondere Lernformen und speziellen Angebote versorgt. So haben die Lernpartner in einer GMS beispielsweise jährlich die Chance zu entscheiden, ob sie auf dem Hauptschul- oder dem Real- oder Gymnasialniveau arbeiten: „Dies geht mit einer hochgradigen Differenzierung und Individualisierung des Lernvorgangs einher“, zeigte Konrektor Jürgen Lebherz auf.

Lerngruppen 8 sorgt für Kaffee- und Kuchenbüffet

Klara, Gabriel, Anna, Lara, Lenja, Levi, Saskia, Leonie und Lara (von links) haben ein leckeres Kaffee- und Kuchenbüffet aufgebaut und warten auf ihre „Kundschaft“. | Bild: Gerd Feuerstein

Während ihre Kids noch in den Lerngruppenräumen waren, wartete auf die Eltern und Geschwister im Flur ein leckeres Kaffee- und Kuchenbüffet, für das sich einige Lernpartner der Lerngruppen 8 mächtig ins Zeug gelegt hatten und viel freie Zeit opferten, während ihre Mitschülerinnen und Mitschüler längst das Spätsommerwetter genießen konnten. So wurden zwischen Eltern, Schulleitung, Kollegium und Schülerinnen und Schüler noch viele Informationen ausgetauscht, bevor am nächsten Tag der Schulalltag begann.