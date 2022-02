Stetten am kalten Markt vor 9 Stunden

Hausärztin als Nachfolgerin von Peter Apfelbacher gefunden

In der Praxisgemeinschaft Peter Apfelbacher & Matthias Grabowski in Stetten am kalten Markt gibt es nach jahrelanger Suche voraussichtlich ab April mit Arnela Sakusic Mujic eine neue Allgemein- und Familienmedizinerin. Sie wird den knapp 77-jährigen Peter Apfelbacher nach ihrer Einarbeitung ablösen, der seit 43 Jahren in der Heuberggemeinde praktiziert.