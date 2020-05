Die Ruhezeit für das Grab des Heimatdichters Bruno Gern und seiner Ehefrau auf dem Friedhof in Storzingen war im Februar 2020 abgelaufen. Jetzt stimmte der Gemeinderat von Stetten a.k.M. zu, die Ruhezeit auf unbestimmte Zeit zu verlängern, den Grabstein stehen zu lassen und die Grabfläche einzusäen. Sie wird künftig vom Bauhof gepflegt.

Stetten am kalten Markt vor 11 Stunden

