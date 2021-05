von Gerd Feuerstein

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung den Weg zum Bau einer Mobilfunkanlage im Ortsteil Frohnstetten frei gemacht. Wie im SÜDKURIER ausführlich berichtet hatte auch der Frohnstetter Ortschaftsrat dem Ansinnen zugestimmt, einen rund 45 Meter hohen Funkmast auf einem Grundstück in Verlängerung der Amerikastraße zu errichten.

Nun erteilte auch der Gemeinderat sein Einvernehmen zu dem Bauvorhaben, mit dem insbesondere auch die Mobilfunkversorgung im Gewerbegebiet Ebinger Straße gewährleistet werden soll. Im gleichen Zusammenhang zeigte sich Storzingens Gemeinderat Daniel Hagg (FW) in der Fragestunde des Gremiums „massiv verärgert“, weil der Bau des Mobilfunkmasts in Storzingen noch bis ins erste Halbjahr 2022 dauern soll. Er zeigte dafür kein Verständnis: „Ich frage mich, was an diesem Mast noch zu tun ist, dass es bis ins kommenden Jahr dauert, bis das Ding ans Netz geht“, gab Hagg sich wütend.