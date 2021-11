Stetten am kalten Markt vor 8 Stunden

Gelöbnis zum 66. Jahrestag der Bundeswehr in Stetten am kalten Markt

Das geplante öffentliches Gelöbnis in der Patengemeinde Inzigkofen wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Über 140 Wehrdienstleistende des Artilleriebataillons 295 wurden in kleinem Rahmen in der Albkaserne vereidigt.