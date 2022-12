Stetten am kalten Markt vor 7 Stunden

Gärtnergepflegtes Grabfeld auf dem Friedhof in Frohnstetten offiziell übergeben

Das Projekt mit drei Urnen-Bestattungsvarianten auf dem Friedhof in Frohnstetten in Stetten am kalten Markt ist von den beauftragten Unternehmen abgeschlossen.