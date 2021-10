Stetten am kalten Markt vor 5 Stunden

Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ in Stetten: Projekte geben Kindern eine Zukunft

Der Förderverein blickt in seiner Hauptversammlung auf die Aktivitäten in den vergangenen zweieinhalb Jahre zurück. Für die Kinder in Afrika konnte viel erreicht werden.