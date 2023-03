Es gibt im Landkreis Sigmaringen nicht viele Kapellen, die auf dem Niveau der Stettener Feuerwehrkapelle musizieren. Bei ihrem Jahreskonzert „Der gute Ton für alle“ durften die Musikerinnen und Musiker des Oberstufenorchesters ihre Extraklasse „endlich mal wieder unter Beweis stellen“, freute sich Vorsitzender Fabian Merz. Das Publikum zeigte sich von der musikalischen Auswahl restlos begeistert. Hatten sich die Tonkünstler heuer doch ganz der Filmmusik verschrieben. Auch der Nachwuchs glänzte bei seinem Auftritt.

Einige davon standen sogar im Rampenlicht, spielten erstmals im großen Orchester mit, und führten den Zuhörern so eindrucksvoll vor Augen, dass die Feuerwehrkapelle eine ganze Reihe hochbegabter Ausnahmetalente in ihren Reihen hat. Mit „Omes of Love“, den Vorzeichen zur Liebe, setzte das Orchester einen rasant, schwungvollen Auftakt, der vom Fleck weg erkennen ließ, dass Kapellmeister Johannes Schuler mit den Musikerinnen und Musikern in mühevoller Probenarbeit ganze Arbeit geleistet hatte. Neben den Tonkünstlern avancierte Ansager Andreas Neusch zum Publikumsliebling des Abends. Der Moderator verstand es glänzend, die aufmerksamen Zuhörer auf den Ausflug in die Welt der Filme mitzunehmen, den der Dirigent für den Abend zusammengestellt hatte.

Ein imposanter Anblick: Das Stettener Orchester glänzte in voller Besetzung auf der Bühne in der Alemannenhalle. | Bild: Gerd Feuerstein

Beim Titel „Omes of Love“ durfte das Publikum in die Welt einer amerikanischen Großstadt eintauchen, die sanft aus dem Schlaf erwacht, mit Pauken und Trompeten in die Rush Hour übergeht, unter Flötenklängen die Mittagsruhe genießt und sich mit stürmisch, umtriebigen Rhythmen zum Feierabend in die nächtliche Ruhe verabschiedet. Mit „Circle of Life“ aus König der Löwen und dem Disney-Klassiker „Probier`s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch glänzte die Jugendkapelle und riss die Zuhörer zu stürmischem Beifall hin. Gemeinsam mit dem großen Orchester, entführte die Jugend dann das Publikum bei „Indian Fire“ in die Welt von Winnetou und Sitting Bull. Ein Parforceritt durch die Prärie, bei dem die Tonkünstler das Publikum mit unüblichen Klängen, ungewohnten Geräuschen, Gekreische und Gesang überraschte.

Das Gesangsduo Simon und Anna-Lena Schwochow sorgt für ein echtes Highlight. | Bild: Gerd Feuerstein

Nach der Pause nahm das Orchester sein Publikum auf einen Blockbuster-Marathon mit. Bei den Arrangements „Rocky Highlight“ und „Music for a Darkened Theatre“ begeisterten die Musikerinnen und Musiker mit Titelmusik aus weltberühmten Filmen. Geradezu „superkalifragilistisch expiallegorisch“ wurde es, als die Kapelle vor dem geistigen Auge „Mary Poppins“ mit ihren wundersamen Melodien in die Alemannenhalle einschweben ließ. Action und Spannung war danach bei den Highlights from „The Rocks“ angesagt, bei dem die Schlagzeuger ihrem nagelneuen Vibraphon wundersame Töne entlockten.

Auch die Jugendkapelle glänzt unter Johannes Schulers Stabführung mit zwei weltbekannten Melodien. | Bild: Gerd Feuerstein

Beim Song „A Million Dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman“ konnten die Zuhörern im wahrsten Sinne des Wortes „die Augen schließen“ und zu den Klängen der Kapelle die zauberhaften Stimmen des Gesangsduos Anna-Lena und Simon Schwochow genießen: „Es braucht nur eine Million Träume für die Welt, die wir uns bauen werden“, trällerte das Duo in bester Pink-Manier und wurde vom Publikum dafür gefeiert. Mit „Always look on the Bright Side of Life“ führte das Orchester seine Zuhörer zum Ende des Konzerts auf die Sonnenseite des Lebens und wurde dafür mit Standing Ovations gefeiert. Da versteht es sich von selbst, dass die Musikerinnen und Musiker samt ihrem temperamentvollen Kapellmeister erst nach einigen Zugaben von der Bühne entlassen wurden.