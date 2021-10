Stetten am kalten Markt vor 6 Stunden

Feuerwehr Stetten am kalten Markt wählt neuen Kommandant: Thomas Straub löst Wolfgang Neusch ab

Nach 13 Jahren verabschiedet sich Kommandant Wolfgang Neusch von seinen Kameraden und übergibt die Führung der Stettener Feuerwehren an Thomas Straub. In der Hauptversammlung erzählt der neue Gesamtkommandant, was seine Pläne für die Zukunft sind.