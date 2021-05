von Christl Eberlein

Eine Mitgliederversammlung in großer Runde ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglich – aber natürlich nur per Videokonferenz oder einer großen Lokalität. Die Mitglieder der Feuerwehrkapelle von Stetten am kalten Markt trafen sich jüngst mit mehr als 60 Teilnehmern im Internet. Trotz der ungewöhnlichen Rahmenbedingungen unterschied sich die Tagesordnung kaum von Versammlungen vor der Corona-Pandemie. Bei den Vorstandswahlen wurde Fabian Merz zum neuen Vorsitzenden gewählt. 2020 musste die Jahreshauptversammlung Corona bedingt ausfallen. Daher betrachtete der bisherige Vorstand in seinen Berichten die vergangenen zwei Jahre.

Fabian Merz wurde bei der Versammlung per „Mausklick“ zum neuen ersten Vorsitzenden der Feuerwehrkapelle gewählt. | Bild: privat

„Normales“ Vereinsleben war nicht möglich

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Schwochow folgte die Totenehrung mit einem kurzen Innehalten aller in der Video-Versammlung anwesenden Mitglieder. Schriftführerin Susanne Schumann-Merz berichtete im Anschluss ausführlich über die Tätigkeiten des Vereins in den Jahren 2019 und 2020. Obwohl aufgrund der Corona-Verordnungen seit März 2020 ein „normales“ Vereinsleben nicht mehr möglich ist, zeigten die Berichte des Vorstands, dass der Verein nicht vollständig lahmgelegt ist. Proben, in kleinen Gruppen und großen Räumen waren nur kurzzeitig möglich, zur Zeit herrscht musikalisch Funkstille, geselliges Beisammensein – ein wichtiges Element des Vereinslebens – ist nicht möglich, aber die Kommunikation bleibt dennoch lebendig.

Jürgen Schwochow will nur noch Posaune spielen

An viele zurückliegende Ereignisse und Veranstaltungen erinnerten Vorstandsvorsitzender Schwochow, Jugendleiterin Katharina Bücheler und Dirigent Johannes Schuler, darunter die Teilnahme am Sommertheater 2019 und das Wertungsspiel 2019, bei dem der Verein sehr gut abgeschnitten hatte. „Ich sehne den Augenblick herbei, an dem wir endlich wieder Musik machen können“, sagte Vorstand Jürgen Schwochow, der bei den anschließenden Vorstandswahlen nicht mehr für den Posten des Vorstandsvorsitzenden zur Verfügung stand. Seit 2017 füllte er das Amt des Vorstandsvorsitzenden aus. Zukünftig sitzt er auf eigenen Wunsch ausschließlich als aktives Mitglied in der Reihe der Posaunen.

Eric Löffler neuer zweiter Vorsitzender

Auch Jugendleiterin Katharina Bücheler legte am Abend ihr Amt nieder. Mehrere neue Gesichter sitzen nun im Vorstand. Für das Amt des Vorsitzenden wurde Fabian Merz gewählt. Neuer zweiter Vorsitzender ist Eric Löffler. Oliver Müller bleibt Kassierer. Ebenfalls im Amt bleiben Susanne Schumann-Merz als Schriftführerin und Pressewartin Jasmin Mauz. Ina Neusch wurde zur Notenwartin gewählt. Angelika Halder ist erstmals im Vorstand und nun die neue Jugendleiterin. Zum Inventarwart wurde Felix Rombach und zum Organisationsleiter Johannes Hahn gewählt. Beisitzer sind Marion Mauz, Christine Fröhlich, Andreas Bosch, Sieglinde Müller und Rainer Ettwein. Kassenprüfer bleiben Simone Rösch und Wolfgang Neusch.