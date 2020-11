Stetten am kalten Markt Nur für Abonnenten vor 9 Stunden

Herr Tomaselli, was hat sie dazu bewogen, dieses umfassende und seit dem Corona-Lockdown im Frühjahr noch mehr in den Fokus gerückte Thema im Frohnstetter Kinder aufzugreifen?Zum einen wird mittlerweile von den Kindern, die vom Kindergarten in die