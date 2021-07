Stetten am kalten Markt vor 2 Stunden

Erstes Etappenziel ist erreicht: Abschlussfeiern der Klassen 9 und 10 im Schulzentrum Stetten am kalten Markt

Zeitversetzt fanden die Abschlussfeiern der Gemeinschaftsschule in der Alemannenhalle für die Schüler und Schülerinnen statt, die den Haupt- oder Realschulabschluss erreicht haben. Schulleiter Jürgen Lebherz dankte vor allem auch an die Eltern, die ihre Kinder in Zeiten der Corona-Beschränkungen unterstützt haben.