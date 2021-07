Stetten am kalten Markt vor 6 Stunden

Erinnerung an die Opfer in Stetten a.k.M: „Doch die Freiheit, die kommt wieder“

Eine musikalische Lesung findet am Sonntag für die Opfer von Gewalt und Unrecht an der Dreitrittenkapelle und auf dem sogenannten Russenfriedhof am Rande des Truppenübungsplatzes Heuberg statt.