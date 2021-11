Stetten am kalten Markt vor 6 Stunden

In den Stettener Kindergärten werden die Elternbeiträge ab dem 1. Dezember im Durchschnitt um 2,9 Prozent angehoben. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in der Hohenzollernhalle. Trotz „gewisser Bauschmerzen“