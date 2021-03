Stetten am kalten Markt Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Ergebnisse der Verkehrsschau im Gemeinderat vorgestellt

Bürgermeister Maik Lehn stellte die Ergebnisse der Verkehrsschau mit den Fachbörden in Stetten am kalten Markt vor. So wird es eine Tempo-30-Zone in der Amerikastraße geben und Schwerbehinderten-Stellplatz in der Schneckenbergstraße. Nicht durch kam die Gemeinde mit dem Wunsch einer „Dauerrotampel“ in Storzingen und einem Kreisel in der Stettener Ortsmitte.