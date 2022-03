Stetten am kalten Markt vor 3 Stunden

Entdeckung der Heimat in der Pandemie führt zu Wanderwegen voller Müll

Der Frohnstetter Albverein aus Stetten am kalten Markt zog in seiner Hauptversammlung Bilanz der vergangenen zwei Jahre. Der noch einmal gewählte Vorstand kündigte fast komplett seinen Rückzug in zwei Jahren an.