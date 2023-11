Nach dreijähriger Pause wegen Corona präsentierte sich die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) erstmals wieder im Pfarrheim Don Bosco mit der Buchausstellung der Öffentlichkeit. „Damit sind wir dem vielfach geäußerten Wunsch unserer Leserschaft entgegengekommen“, berichtete Liane Hörnlein vom Büchereiteam. Ein Großteil der Bücher aus dem Winter-Katalog „Buchspiegel“ von Borro Medien (Bonn) war in der Schwenninger Buchausstellung vorrätig. Dazu zählten aktuelle Literatur mit den Sparten historische Romane, spannende Unterhaltung, Broschur/Taschenbuch, aber auch aktuelle Sachbücher, etwa Fußballspielerin Alexandra Popp mit „Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz“, über Wetterfrosch Sven Plöger mit „Zieht euch warm an, es wird noch heisser“ bis zum Buchtip für Großeltern „Kostbare Zeit“ von Margot Käßmann. Weitere Rubriken des Katalogs waren Lifestyle, Kinderbücher sowie Bücher für junge Leser. Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Angebote von Spielen sowie Lektüre zur Welt des Glaubens.

Zurück zum Büchereiteam: Bei selbst gebackenen Torten und Kuchen sowie einer Tasse Kaffee machten es sich am Sonntagnachmittag über 100 Gäste im Saal gemütlich. Der Erlös fließt in neue Bücher, versicherte die engagierte Teamleiterin. Sie bedauerte, dass Bücher immer teurer werden. Wegen Personalmangels könne die beliebte Bücherei inzwischen nur noch montags öffnen, dafür aber von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr volle drei Stunden lang. Gemeinsam mit Nicole Großmann und Lehrerin Irmgard Falinski, aus dem benachbarten Beuroner Ortsteil Hausen im Tal, liefert Liane Hörnlein ehrenamtlich einen bewundernswerten Dienst an der Leserschaft.

Unterstützt wird sie von ihrem Mann Dieter Hörnlein, dem ehemaligen Lehrer der Schwenninger Nachbarschaftsgrundschule, der als Administrator der Homepage www.koeb-schwen-

ningen.de für den wichtigen Online-Dienst verantwortlich ist. Er erinnerte an die neue Situation für Grundschulen in Sachen Lesen. „Alle sechs Wochen bietet die KÖB in Kooperation mit der Schwenninger Schule Vorlesungen an, womit wir den Vorgaben vom Land Baden-Württemberg Rechnung tragen“, so Dieter Hörnlein. Seit Corona hat die Bücherei den Online-Katalog eingerichtet mit der Möglichkeit, Bücher zu recherchieren und vorzumerken zur Abholung oder zur Verlängerung der Ausleihe. Liane Hörnlein ergänzt, dass von ihrem Team im Oktober die Frederick-Tage engagiert umgesetzt wurden und dass auch die „Großen“ vom benachbarten Kindergarten St. Raphael mit strahlenden Augen und viel Freude Vorlesungen der Bücherei besuchten. „Wir wollen die Lust am Lesen fördern, wollen Lust aufs Lesen machen“, erklärt Liane Hörnlein. Rund 5000 Medien stehen zur Leihe zur Verfügung.

Abgerundet wurde die Ausstellung durch den Bücherflohmarkt, wo zum Schnäppchenpreis von 1 Euro Bücher den Besitzer wechselten. Diese seien entweder gespendet oder aus dem Angebot der Bücherei aussortiert worden, so Liane Hörnlein.