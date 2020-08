Ein Wohn- und Geschäftshaus in Frohnstetten war in der Samstagnacht das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte versuchte gegen 22 Uhr drei Türen eines Hauses in der Ebinger Straße aufzuhebeln, scheiterte aber an allen drei Personen. Unverrichteter Dinge flüchtete er, berichtet die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Zurück blieb ein Schaden von etwa 3 000 Euro. Nachbarn konnten den Einbrecher beobachten und beschrieben ihn als etwa 190 cm groß, schlank und sportlich. Er hat kurz Haare und trug ein helles Oberteil. Der Polizeiposten Stetten bittet unter Tel. 07573/815 um sachdienliche Hinweise.