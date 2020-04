Ein knappes Jahr ist ins Land gezogen, seit Florian Pepke und Patrick Ruda das Ruder beim TSV Stetten a.k.M. übernommen haben. Demnächst stünde die Hauptversammlung des Vereins an. Doch ob die in Zeiten des Coronavirus überhaupt stattfinden kann, steht in den Sternen. Welche Auswirkungen die Pandemie darüber hinaus auf das aktuelle Vereinsleben hat und wie sie die Vorstandsarbeit generell erleben, erzählen sie im Interview.

Das Coronavirus hat sozusagen die ganze Welt lahmgelegt. Wie ist die Situation in Ihrem Verein?Florian Pepke: Still ruht der See, kann man da nur sagen. Zumindest was die Aktivitäten in den einzelnen Abteilungen betrifft. Jeglicher Übungsbetrieb