Der Ehrenkommandanten der Stettener Feuerwehr ist am 20. November verstorben. Die Trauerfeier und Beisetzung findet am Donnerstag statt.

Stetten am kalten Markt vor 5 Stunden

Im Alter von 93 Jahren ist am vergangenen Samstag Otto Neusch verstorben. Der langjährige Kommandant der Stettener Feuerwehren wird am Donnerstag, auf dem Stettener Friedhof beigesetzt.Beamter im technischen DienstDer Verstorbene kam am 15.