Stetten a.k.M. vor 6 Stunden

Dringend ein Zuschuss für das Goreth-Haus gefordert

Die Dachsanierung des Goreth-Hauses in Stetten am kalten Markt ist notwendig. Die Kosten werden voraussichtlich rund 700 000 Euro betragen. Diese Summe kann die Gemeinde nicht allein stemmen und will Hilfe vom Land. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch machte sich vor Ort ein Bild.