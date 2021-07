Die Wirtschaft in der Region ist geprägt durch innovative und produktorientierte mittelständische Unternehmen und Betriebe, darunter auch zahlreiche Weltmarktführer. Ohne attraktive Gewerbe- und Industriegebiete in ausreichender Größe wäre eine positive Entwicklung der Wirtschaft undenkbar. Genau dies ist aber die Grundvoraussetzung dafür, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Nur ein hoher Grad an Beschäftigung gewährleistet eine gute Wertschöpfung und steigert die Kaufkraft in der Region. Gleichzeitig können die Städte und Gemeinden mit den Gewerbesteuereinnahmen wichtige Projekte für eine entsprechende Infrastruktur in Angriff nehmen, um ihren Standort noch attraktiver zu machen.

Das Gewerbegebiet „Schwenningen Ost“ wurde bereits 1978 auf den Weg gebracht und ist geprägt von einer starken Durchmischung. Zum einen haben sich hier im Laufe der Jahre größere produzierende und weltweit agierende Unternehmen angesiedelt wie zum Beispiel der renommierte Leuchtenhersteller Waldmann, zum anderen mittelständische Firmen sowie kleinere Handwerksbetriebe aller Branchen. Außerdem befinden sich hier zwei größere Möbelhäuser sowie das Briefzentrum und der Müga Gewerbepark.