Schwierige Jahre liegen hinter dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Schwenningen. Bürgermeisterin Roswitha Beck dankte den Mitgliedern im Rahmen der Hauptversammlung für die arbeitsreiche Zeit und speziell dem Vorstand fürs Durchhalten. „Es ist gut, dass es im Dorf gelungen ist, für unseren Strohpark eine Nachfolgeorganisation zu finden“, stellte die Bürgermeisterin klar.

Neuer Verein für den Strohpark

Nach dem Ausstieg des HGV aus der Organisation des Strohparks als beliebter Open-Air-Veranstaltung, gründete sich im Februar 2020 aus den Reihen von sieben örtlichen Vereinen und den Heuberger Gaumenfreunden (Metzgermeister Frank Johann Bosch und Küchenmeister Martin Dannecker) der neue Verein „PRO Strohpark GbR“, der künftig die Großveranstaltung managen will. Wegen der Pandemie fielen die Events 2020 und 2021 aus. Im Jahr 2022 steht beim HGV der 25. Geburtstag auf der Agenda.

Nachdem der bisherige Vorsitzende Steffen Löffler seit 2019 seinen Rücktritt als Vereinschef ankündigte, waren die Vorstandsmitglieder auf der Suche nach einem Nachfolger. Unter der Regie von Bürgermeisterin Roswitha Beck wurden in der Hauptversammlung fast alle Vorstands- und Ausschussmitglieder gewählt, nur das wichtigste Amt, das des Vorsitzenden, nicht. Deshalb erklärte sich der wiedergewählte stellvertretende Vorsitzende Vinzenz Greber bereit, für ein Jahr das Amt kommissarisch zu übernehmen. Ebenfalls wiedergewählt wurden Kassierer Daniel Sprissler und Schriftführer Martin Dannecker. Die Plätze im Ausschuss belegen die Beisitzer Matthias Schnell, Fritz Grad, Gerhard Gölz, Bernd Roth und Martin Berger. Steffen Löffler wurde ebenfalls als Beisitzer in den Ausschuss gewählt und bleibt somit in der Verantwortung.

Forderung, den Verein neu zu beleben

Vinzenz Greber dankte Steffen Löffler unter Beifall für seine Leistung. Der HGV will im Dezember wieder die abendlichen Adventsfenster veranstalten, wobei Details noch geklärt werden, informierte Gerhard Gölz. Fritz Grad plant im Frühjahr 2022 eine Besichtigung des neuen Wasserwerks des Zweckverbands Hohenbergwasserversorgung in Beuron-Langenbrunn. Er regte die Diskussion über künftige Aufgaben und Ziele des HGV an. Fritz Grad bemängelte das rückläufige Interesse und forderte: „Wir müssen den Verein neu beleben“. Vinzenz Greber stellte fest, dass die Gewerbetreibenden derzeit wegen starker beruflicher Auslastung kaum Zeit für zusätzliche Termine hätten. „Trotzdem wollen wir das Interesse am HGV wieder neu wecken“, betonte Greber.