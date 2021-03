Stetten am kalten Markt Nur für Abonnenten vor 9 Stunden

De Vitos machen mit ihrer „Pizzeria & Eiscafé Galerie“ vorerst weiter

„Pizzeria & Eiscafé Galerie“ geht derzeit nicht an einen Nachfolger über. Hintergrund ist, dass der angedachte Nachfolger einen Unfall hatte und deshalb ein nahtloses Übergang nicht möglich ist. Das Ehepaar will übrigens weiter in Stetten wohnhaft bleiben, wenn sie aus dem Betreib ausgestiegen sind.