Die Truppenübungsplatzkommandantur auf dem Heuberg ist von Oberstleutnant Udo Eckbrett an Major Maik Lehmann übertragen worden. Eckbrett geht nach 41 Jahren bei der Bundeswehr in den Ruhestand.

Stetten am kalten Markt vor 11 Stunden

Als Kommandant des Truppenübungsplatzes Heuberg und langjähriger Standortältester des Großstandortes Stetten am kalten Markt war Oberstleutnant Udo Eckbrett lange Jahre in der gesamten Region das Gesicht der Bundeswehr. Am vergangenen Donnerstag