von Julia Lutz

Ab Montag, 15. März, nimmt die weitere Teststelle „Zeppelinstraße“ (Zeppelinstraße 2-8) in Sigmaringen unter der Leitung des DRK Kreisverbandes Sigmaringen jeweils montags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr ihren Betrieb auf. Der DRK Kreisverband errichtet mehrere Testmöglichkichkeiten.

In Sigmaringen können sich alle testen lassen

Das Testangebot, welches ursprünglich den Bürger mit Wohnort in Sigmaringen, Beuron, Bingen, Inzigkofen, Schwenningen, Sigmaringendorf und Stetten am kalten Markt zur Verfügung stand, richtet sich nun an alle Personen. Jeder kann einen kostenlosen „Bürgertest“ pro Woche in Anspruch nehmen.

Kreis Sigmaringen Coronavirus: Die aktuellen Entwicklungen im Landkreis Sigmaringen Das könnte Sie auch interessieren

Schüler können sich zwei Mal pro Woche testen lassen

Schüler, die Sigmaringer Schulen (unabhängig von Wohnort und Schulträger) besuchen haben die Möglichkeit, sich zweimal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Zunächst kann dieses Angebot nur an den zwei eingerichteten Teststellen „In den Burgwiesen“ und „Zeppelinstraße“ erfolgen. Weiter wird in den kommenden Tagen ein dezentrales Konzept zur Vor-Ort-Testung in den Schulen erarbeitet, welches neben den Schnelltests auch angeleitete Selbsttests zum Gegenstand hat.

Meßkirch Drive-In-Testzentrum ab Dienstag: Hier können sich Bürger aus Meßkirch, Sauldorf und Leibertingen kostenlos testen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Was sind die Voraussetzungen?

Weiterhin ist es unbedingt erforderlich, vorab die online abrufbaren Formulare (Berechtigung, Abnahmeprotokoll und Befundbescheinigung) herunterzuladen, die eigenen Daten zu ergänzen und ausgedruckt zum Test mitzubringen. Die Formulare werden sukzessive aktualisiert und stehen unter www.sigmaringen.de/coronavirus zum Download zur Verfügung. Für eventuelle Rückfragen hat die Stadt Sigmaringen die E-Mailadresse coronatest@sigmaringen.de eingerichtet.