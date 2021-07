Nach einem halbem Jahr hat das Schulzentrum einen neuen Rektor. Konrektor Jürgen Lebherz hatte es in der Zwischenzeit geleitet. Christof Probst hat bereits die anstehenden Aufgaben im Blick, wie die Digitalisierung und den Anbau.

Stetten am kalten Markt vor 55 Minuten

Großer Bahnhof für den neuen Rektor Christof Probst. Im Beisein zahlreicher Gäste wurde der neue Leiter des Stettener Schulzentrums am Mittwochabend im Rahmen einer Feierstunde in der Alemannenhalle offiziell in sein neues Amt eingesetzt. Die Freude