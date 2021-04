Aktuell besteht keine Möglichkeit, aus dem aktuellen Förderprogramm von Bund und Land Zuschüsse für den weiteren Breitbandausbau in Stetten und Storzingen zu erhalten. Weil der Einzug von Glasfaserkabeln in die bereits verlegten Leerrohre dadurch für die Gemeinde nicht unerheblich teurer wird, beschloss der Gemeinderat, erst einmal die Möglichkeiten und Voraussetzungen eines in Arbeit befindlichen neuen Förderprogramms erkunden zu lassen.

In Sachen Ausbau der Breitbandversorgung tritt die Gemeinde Stetten am kalten Markt vorerst auf die Bremse. In der Sitzung am vergangenen Montag stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung zu, die BLS (Breitbandversorgung Landkreis