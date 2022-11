Maik Lehn reicht am Samstag seine Unterlagen für die Bewerbung bei der Bürgermeisterwahl im Januar 2023 ein. Weitere Bewerber gab es zunächst noch nicht. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 3. Januar 2023

Stetten am kalten Markt vor 5 Stunden

Am Sonntag, 29. Januar 2023 wird in der Heuberggemeinde Stetten a.k.M. ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt. Ganz oben auf dem Wahlzettel wird Amtsinhaber Maik Lehn stehen. Denn bereits am Samstagmorgen hat der amtierende Bürgermeister seine