von Gerd Feuerstein

Bürgermeister Maik Lehn hat seinen Sessel im Stettener Rathaus souverän verteidigt und wird damit auch in den kommenden acht Jahren in der Heuberggemeinde regieren. Der 46-jährige Amtsinhaber konnte am Sonntag 74,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Aber auch sein Konkurrent Lukas Graf, der seinen Hut nur wenige Minuten vor Bewerberschluss in den Ring geworfen hatte, fuhr einen Achtungserfolg ein. Dem jungen Kaufmann für Versicherung und Finanzen schenkten bei der gestrigen Wahl 23,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihr Vertrauen.

Wahlbeteiligung bei 55,9 Prozent

Von 3935 Wahlberechtigten haben nur 2198 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 55,9 Prozent. Rund 200 Bürgerinnen und Bürger inklusive Bockzunft und Zunftkapelle hatten sich in der Alemannenhalle eingefunden, um die Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu verfolgen. In der Halle trat aufmerksame Ruhe ein, als Bürgermeisterstellvertreter Klaus-Dieter Halder um 19.32 Uhr ans Mikrofon trat, um das Ergebnis zu verkünden. Auf Amtsinhaber Maik Lehn entfielen 1610 Stimmen, auf seinen Konkurrenten Lukas Graf 514. Zu den ersten Gratulanten von Maik Lehn gehörte der unterlegende Kandidat Lukas Graf.

Dank für fairen Wahlkampf

In einem kurzen Statement bedankte sich Maik Lehn bei Graf für den fairen Wahlkampf und bei seinen vielen Wählern für das Vertrauen. Er freute sich über die gute Wahlbeteiligung und lud auch alle, die ihn nicht gewählt hatten ein, zum Wohle der Gemeinde „nun wieder gemeinsam an einem Strang zu ziehen“ und die Zukunft der Gemeinde mitzugestalten. Er könne seinen Traumberuf nun weiter ausüben, sagte er, auch an seine Gattin Katrin gewandt, der er ganz besonders für ihre Unterstützung dankte: „Du musstest oft auf mich verzichten, und das wird sich in Zukunft wohl auch kaum ändern“, sagte er lächelnd und überreichte seiner Frau einen Blumenstrauß.

In 15 Minuten stand das Ergebnis im Wahllokal Alemannenhalle fest. An Melanie Gess, Christina Ring, Ulrike Geis, Otmar Dreher, Rudolf Mägerle, Volker Riester und Marita Mägerle (von links) lag es nicht, dass das Ergebnis erst um 19.32 Uhr bekanntgegeben wurde. | Bild: Gerd Feuerstein

Auch Lukas Graf ergriff kurz das Wort, nachdem das Wahlergebnis bekannt war. Für ihn seien die vergangenen Wochen „eine tolle Erfahrung gewesen“, sagte er und zeigte sich angesichts seines Ergebnisses „ziemlich stolz“. Die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese überbrachte die Glückwünsche des Landkreises und die besten Grüße von Landrätin Stefanie Bürkle. Sie freue sich „insbesondere über die gute Wahlbeteiligung“, sagte Wiese.

Unter den Klängen des Musikvereins Frohnstetten bildete sich eine lange Gratulationsschlange, an deren vorderster Front sich die Kolleginnen und Kollegen aus Meßstetten (Frank Schroft), Meßkirch (Arne Zwick), Straßberg, (Markus Zeiser), Schwenningen (Roswitha Beck), Balingen (Ermilio Verrengia) und Hohenfels (Florian Zindeler) einreihten. Auch Pfarrer Markus Manter und viele Bürgerinnen und Bürger gratulierten Lehn.

Die Bockzunft samt Zunftkapelle ließ es sich nicht nehmen, bei ihrer Rückkehr aus Tettnang dem wiedergewählten Schultes herzlich zu gratulieren. „Aber am Schotziga bisch fällig“, waren sich die Böcke einig. | Bild: Gerd Feuerstein