Stetten am kalten Markt vor 17 Stunden

Bürgermeister Maik Lehn kündigt Einschränkungen an

Der Haushaltsentwurf 2023 ist in den Gemeinderat von Stetten am kalten Markt eingebracht. Zunächst werden die Fraktionen ihn diskutieren. Im dem Planentwurf ist derzeit noch einiges in Bewegung.