Bodenzwischenlagerplatz ist nun doch in Storzingen möglich

Manche Bürger verstehen eine Entscheidung der Gemeindeverwaltung von Stetten am kalten Markt nicht. Plötzlich soll doch eine Zwischenlagerung der Erde von der Sanierung der Schneckenbergstraße in Storzingen auf der dortigen Festwiese möglich sein. Aber wird diese Erde am Ende doch auf dem Lagerplatz Ecke Storzinger Straße/In der Breite in Stetten gefahren? Und entsteht dort ein dauerhafter Bodenzwischenlagerplatz?