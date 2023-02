Stetten am kalten Markt vor 5 Stunden

„Bock Määähhh!!!“ – Stettener Böcke scharren bereits mit den Hufen

Die Narrenzunft aus Stetten a.K.M. ist bei den Landschaftstreffen bereits gehörig in Fahrt gekommen. Jetzt stehen die närrischen Großereignisse zuhause an. Der Sturm auf das Rathaus begint am „Schmotziga“ um 14 Uhr