Nachdem es längere Zeit in Sachen Verbesserung und Optimierung des Frohnstetter Mobilfunknetzes und der in diesem Zuge geplanten Aufstellung eines Funkmastes nichts Neues zu vermelden gab, scheint das Projekt jetzt wieder in Bewegung zu kommen. Der lange erwartete Bauantrag der Deutschen Funkturm GmbH (DFMG), einer Tochterfirma der Telekom AG, wurde Anfang März bei der Gemeindeverwaltung in Stetten a.k.M eingereicht. In der für kommenden Donnerstag, 22. April, um 19 Uhr in der Hohenzollernhalle stattfindenden Ortschaftsratssitzung wird über den Bauantrag beraten und im Falle einer Empfehlung in der nachfolgenden Gemeinderatssitzung am Montag, 26. April über das Vorhaben abschließend entschieden.

44,94 Meter hoher Funkmast

Die vorgelegte Planung sieht die Errichtung eines 44,94 Meter hohen Schleuderbetonmastes mit zwei Plattformen vor. Hierfür ist eine Fläche von circa 15 x 15 Meter vorgesehen, die anschließend umzäunt und mit einer Zufahrt versehen wird. Sofern Ortschaftsrat und Gemeinderat „grünes Licht“ für den eingereichten Antrag geben, soll laut Auskunft des Betreibers noch diesen Sommer mit den Bauarbeiten begonnen werden. Mit der Inbetriebnahme ist allerdings erst im Laufe des Folgejahres zu rechnen.

Vermutlich nicht nur Nutzung durch die Telekom

Auf Nachfrage von Stettens Bürgermeister Maik Lehn teilte die DFMG mit, dass eine Versorgung mit dem schnellen 5G-Standard zunächst noch nicht vorgesehen ist, die technischen Voraussetzungen hierfür aber bereits berücksichtigt werden. Ausgestattet wird die Mobilfunkanlage demzufolge zunächst mit dem bewährten LTE-Standard und wird zunächst nur von der Deutschen Telekom genutzt. Man gehe aber davon aus, dass später auch andere Anbieter die vorhandene Anlage für ihre Mobilfunkdienste nutzen werden.

Lange Diskussionen über den Standort

Lange hatte man im Vorfeld über den Standort diskutiert. Der von der DFMG favorisierte zentrale Standort im Bereich Bürgerhaus/Grundschule war in der Bevölkerung und im Ortschaftsrat äußerst umstritten und wurde deshalb nicht weiter verfolgt. Ebenso der am weitesten von der Bebauung entfernte Alternativvorschlag unterhalb des Wasserreservoirs in der Amerikastraße. Dieses Grundstück kam für den Projektträger aus funktechnischen und wirtschaftlichen Erwägungen nicht in Frage.

So einigte man sich im August 2019 auf ein Grundstück oberhalb der Einmündung Amerikastraße/Ebinger Weg. Dieser Standort liegt noch in unkritischer Entfernung zu bebautem Gebiet, ist mittlerweile im Besitz der Gemeinde und berücksichtigt zudem auch alle relevanten naturschutzrechtlichen Aspekte.