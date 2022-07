Im Fußball stellen sich die Herren neu auf. Die Vereine SV Schwenningen, TSV Stetten a.k.M., SV Frohnstetten und SV Storzingen wollen eine Spielgemeinschaft einzugehen. In allen Bereichen werden Übungsleiter gesucht.

Stetten am kalten Markt vor 10 Stunden

Die Hauptversammlung des TSV Stetten tagte dieses Jahr aushäusig, denn das Heubergstadion samt Vereinsheim war an diesem Abend durch ein wichtiges Relegationsspiel belegt. Deshalb hat der TSV seine Versammlung kurzerhand in das in der Nachbarschaft