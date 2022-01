Stetten am kalten Markt vor 7 Stunden

Bei „Löfflerbau“ in Stetten am kalten Markt Weichen für die Zukunft gestellt

Einige wichtige Veränderungen gibt es bei „Löfflerbau“. Das Unternehmen wurde zu 1. Januar in die Löffler Hoch +

Tiefbau GmbH & Co. KG umfirmiert. Zudem übernimmt Christian Löffler einen Teil der Geschäftsführung und es ist geplant das gesamte Unternehmen an einem Standort, im Industriegebiet „In der Breite“, anzusiedeln.