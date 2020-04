Infolge der Corona-Pandemie werden seit vielen Wochen keine Gottesdienste mehr in den Kirchen gefeiert. Radio- und Fernsehgottesdienste erleben daher großen Zulauf und auch andere Formen werden beliebter. Seitens der Soldaten der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt kam jetzt, in Anlehnung an Medienberichte über Gottesdienste in besonderer Form, der Wunsch auf, vor der Kaserne eine Messe im Stil eines „Autokinos“ zu feiern. Dieser Vorschlag fand bei allen Beteiligten spontanen Zuspruch. Der katholische Standortpfarrer in Stetten am kalten Markt, Pater Stefan Havlik, feiert am Samstag, 2. Mai, um 18 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz vor der Alb-Kaserne eine Heilige Messe, zu der auch Bürger aus der Gemeinde Stetten am kalten Markt recht herzlich einladen sind.

Heilige Messe unter besonderen Umständen

Oberstleutnant Josef Rauch und Pater Stefan Havlik freuen sich bereits jetzt über viele Gottesdienstbesucher. Gemeinsam soll in diesen schwierigen Zeiten gebetet und gesungen werden, weshalb alle Besucher das Gotteslob mitbringen sollten. Aufgrund des immer noch gültigen Kontaktverbots gelten besondere Regeln zur Teilnahme an dem Gottesdienst vor der Kaserne. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gilt nach wie vor. Besucher werden gebeten, nur mit dem Auto zur Alb-Kaserne anzureisen.

Rund 360 Autos dürfen teilnehmen

Der Parkplatz vor der Kaserne reicht unter Berücksichtigung aller vorgeschriebenen Mindestabstände für voraussichtlich 360 Autos. Jedes Auto darf nur mit zwei Personen oder mit Familien besetzt sein, die in einem Haushalt gemeinsam leben. Während des Gottesdienstes sowie davor und danach dürfen die Besucher das Auto nicht verlassen. Außerdem sollen alle Autofahrer den Anweisungen der Parkplatzeinweiser folgen. Die Abfahrt nach Ende des Gottesdienstes wird voraussichtlich länger dauern, bitten die Veranstalter schon jetzt um Verständnis.