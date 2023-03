Eine 180 Meter lange Teilstrecke von der Abzweigung Albstraße bis etwa zur Einfahrt bei Holzbau Braun soll vollständig ausgebaut werden. Dies wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 545 000 Euro verursachen.

Stetten am kalten Markt vor 14 Stunden

Nachdem sich die Arbeiten zum Bau des neuen Pflegeparks inzwischen in der Endphase befinden und im Frühjahr die Außenanlagen fertiggestellt werden sollen, beabsichtigt die Gemeinde Stetten am kalten Markt nun auch die Schwenninger Straße in einem