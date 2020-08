von Gerd Feuerstein

Außergewöhnliche Zeiten fördern auch außergewöhnlich Ideen zutage. So hatte der Tennisclub Stetten am kalten Markt seine Mitglieder zu einem sogenannten „Anti-Corona-Turnier“ eingeladen. Und das mit durchschlagendem Erfolg. Denn wochenlang kämpften viele Clubmitglieder, von der Jugend bis zu den Senioren, um Spiel, Satz und Sieg.

Ersatz für Rundenspiele im Frühjahr

Am vergangenen Wochenende fanden die Finalspiele statt und am Sonntagabend stand auf der herrlich gelegenen Clubanlage die Siegerehrung auf dem Programm. TC-Vorsitzender Michael Büttgen und sein Vize Thomas Ritter freuten sich „unbändig“, dass sie mit ihrer Idee zu diesem Turnier ein „wahren Volltreffer gelandet“ hatten, wie Büttgen angesichts der positiven Teilnehmerzahlen resümierte. Er erinnerte, dass im Frühjahr sämtliche Rundenspiele abgesagt worden waren. „Also haben Thomas und ich überlegt, wie wir unseren Mitglieder etwas anderes bieten können, sodass sie zum Spielen auf die Anlage kommen und gleichzeitig eine sportliche Herausforderung entsteht“, erzählt Büttgen.

Vier Wochen Zeit für Gruppenspiele

Entstanden ist so das „Anti-Corona-Turnier“, für das den Teilnehmern ein Zeitfenster von vier Wochen angeboten wurde: „In dieser Zeit mussten sämtliche Gruppenspiele absolviert sein“, erzählt Sportleiter Thomas Ritter. Dabei konnten die Mitspieler ihrer Termine in Eigenregie managen: „Die Termine mussten in der vereinsinternen WhatsApp-Gruppe veröffentlicht, und das Ergebnis auch bekannt gegeben werden“, berichtet Ritter. Gespielt wurde so seit Ende Juni in verschiedenen Klassen. Am Sonntag sahen dann „zahlreiche Tennisfans und Zuschauer“ die Finalspiele. Das Turnier sei „derart gut angekommen“, dass es sogar den Wunsch gebe, die Clubmeisterschaften im kommenden Jahr in diesem Modus anzubieten, berichtet Michael Büttgen.