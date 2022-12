Der Gemeinderat hat die Termine für die Bürgermeisterwahl 29. Januar 2023 in Stetten am kalten Markt festgelegt.

Am Sonntag, 29. Januar 2023 wird in Stetten am kalten Markt ein neuer Bürgermeister gewählt. In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinderat hierfür noch die entsprechenden Regularien und Termine zum Thema „Bewerbervorstellung“