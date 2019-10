von Gerd Feuerstein

Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport sowie der Handballverbände in Baden-Württemberg, mit Unterstützung der AOK Baden-Württemberg. 64 Kinder der Klassenstufe zwei aus Stetten am kalten Markt und Schwenningen wurden dabei von der Handballabteilung des TSV Stetten a.k.M. in der Alemannenhalle betreut.

Zahlreiche Betreuer der TSV-Handballer nahmen sich einen ganzen Vormittag lang Zeit, um die Aktion zu ermöglichen und den Schülern den Handballsport kindgerecht näherzubringen. Dabei waren die Kinder mit Feuereifer bei der Sache. Kein Wunder, denn die TSVler hatten in der großen Halle einen Parcours aufgebaut, der auf handballspezifische Belange ausgerichtet war. Nach einer kurzen Begrüßung war für die Schüler zuerst „Aufwärmen bei flotter Musik“ angesagt.

Mit viel Spaß und Neugier dabei

Dann aber ging es „ran an den Ball“. Diverse Stationen waren aufgebaut, an denen sich die Kinder ausprobieren und fleißig Punkte sammeln konnten: „Bälle fangen, werfen, zielen, treffen, laufen, spielen und dabei viel lachen“ waren angesagt. An sechs Stationen, darunter etwa Bälle abwerfen, Ball prellen und Kasten schieben, konnten die Kinder das Handball-Sportabzeichen ablegen. Vervollständigt wurde das Mitmachangebot durch eine kindgerechte Spielform, dem sogenannten „Aufsetzer-Handball“. Mit viel Spaß und Neugier gingen die Kinder an die Aufgaben heran und meisterten diese mit viel Geschick und Freude.

„Wir finden diese Aktion wirklich klasse“, sagte Stettens stellvertretender Schulleiter, Jürgen Lebherz, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Daher ließ er es sich auch nicht nehmen, bei der abschließenden Ausgabe von Urkunden und Geschenken dabei zu sein. Dabei zeigte er sich „voll des Lobes“ für die Organisatoren des TSV Stetten a.k.M.

Training findet montags statt

Diese hoffen nun, dass von der Begeisterung der Kinder auch in Zukunft noch etwas übrig bleibt: „Es wäre einfach super, wenn zumindest ein paar Kinder künftig montags von 17 bis 18.30 Uhr zu uns in Handballtraining oder zum Schnuppern in die Alemannenhalle kommen“, sagte Birgit Marquart.