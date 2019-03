von Karl-Peter Neusch

Kein Wunder dass sich die Programmorganisatoren besonders ins Zeug legten und ein buntes Programm auf die Bühne zauberten.

Ehrenzunftmeister Arthur Holdenried ließ in launigen Versen die Vereinsgeschichte der vergangenen drei Jahrzehnte Revue passieren. Überhaupt zog sich die Retrospektive auf die erfolgreiche Entwicklung des Vereins wie ein roter Faden durch den gesamten Abend, angefangen von der Vorstellung der drei Frohnstetter Fasnetsfiguren bis hin zur rasanten Schwarzlichtshow der jungen „Hilbis“ mit ihren Originalmasken. Für die passenden Überleitungen zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte das gut gelaunte Moderatorenduo Natascha Dreher und Lisa Tomaselli.

Klatsch beim Kirchgang

Dass ein Kirchenbesuch nicht nur Anlass für andächtige Gebete sein kann, demonstrierten Gerlinde Tommerdich und Alfio Tomaselli in einem kurzweiligen Sketch. Das von den beiden gemimte Ehepaar nutzte den Kirchgang eher für allerlei Tratsch und Klatsch, unterbrochen nur von den hilflosen Versuchen, bekannte Kirchenlieder oder die Heiligenlitanei zu intonieren. Kein Wunder, denn das Gesangbuch, das die bessere Ehehälfte in der morgendlichen Eile mit einem Rauchschinken verwechselt hatte, köchelte seitdem zu Hause im Sauerkrauttopf vor sich hin.

Zu den Höhepunkten des Programms zählten wieder die Auftritte der kleinen und großen Gardemädchen. Bei den Showtänzen gab es rasante Chorografien und eindrucksvolle Kostüme zu bestaunen. Originell und lustig anzuschauen war auch das „Knieballett“ der Hilbenschleckerfrauen, die hinter einem schwarzen Vorhang die auf ihren Knien aufgemalten Figuren mit Frack und Abendkleid im Rhythmus der Musik synchron bewegten und dabei eine verblüffende Beweglichkeit an den Tag legten.

Wenn Dominik Herre Schultes wär

Dominik Herre riss mit Gitarre, Mundharmonika und seinen selbstgetexteten Liedern die Halle wieder zu Begeisterungsstürmen hin. Besonders amüsant sein vorgestelltes Maßnahmenpaket, das er umsetzen würde, wenn er „Schultes von Stetten wär". Das Badeverbot in der Hilb würde sofort aufgehoben und mit geeigneten Maßnahmen würde er dafür sorgen, dass die Wirtschaften im Ort wieder brechend voll wären. Nach dem Bühnenfiliale aller am Programm beteiligten Aktiven sorgte das Sterntalerduo im Anschluss für ausgelassene Stimmung bis in die Nacht.