Eine Kampfansage wider den Zeitgeist war die Rede von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) am Donnerstag beim Neujahrsempfang der Volksbank Albstadt in der Stettener Alemannenhalle. Der nach dem Bundespräsidenten zweite Mann im Staat zeigte keinerlei Verständnis für den Überdruss mancher Bewohner Deutschlands und Europas an der Demokratie. Er forderte dazu auf, den Herausforderungen der aktuellen politischen Lage offensiv im Rahmen der demokratischen Möglichkeiten zu begegnen. Zuvor hatte Volksbank-Vorstand Robert Kling in seinem Grußwort eine positive Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres gezogen.

Kreditinstitut stellt sich Herausforderungen

An diesem Abend wurden Parallelen zwischen der Arbeit eines mittelständischen Geldhauses im schwäbischen Hinterland und der Arbeit eines Politikers auf nationaler und internationaler Ebene deutlich. Für die Volksbank ergibt sich aus der bereits lang andauernden Null-Zins-Phase auf europäischer Ebene der Umstand, dass ihr bisheriges Geschäftsmodell weggebrochen ist. Robert Kling formuliere es so: „Den logischerweise negativen Zinsüberschuss macht der abermals gesteigerte Provisionsüberschuss deutlich wett. Das ist nur möglich, weil wir den Markt gut bearbeiten, mit Kompetenz, guten Produkten und Dienstleistungen.“ Das genossenschaftliche Kreditinstitut stelle sich den neuen Herausforderungen.

Wandel als Chance begreifen

Genau diese Haltung fordert der Präsident des Bundestages auch von seinen Politikerkollegen und der Öffentlichkeit. Wolfgang Schäuble warnte vor rückwärts gewandten Blicken mit dem Tenor, früher sei alles besser gewesen: „Wenn ich das glaube, muss ich aufhören, politisch tätig zu sein.“ Mit Nostalgie können, so ist der 77 Jahre alte Christdemokrat überzeugt, die aktuellen Probleme nicht gelöst werden. Er forderte dazu auf, den weltweiten technischen Fortschritt und den damit verbundenen Wandel als Chance zu begreifen.

Lobende Worte für Fridays-for-Future

Kling, wie Schäuble fanden viele lobende Worte für die junge Generation. Der Parlamentarier erwähnte die Fridays-for-Future-Bewegung als positives Beispiel. Der Protest der jungen Leute zeige erste Erfolge. So habe das Klimathema beim Treffen der weltweit wichtigsten Politiker in Davos die Hauptrolle gespielt. Der Grandseigneur der deutschen Politik findet es gut, dass die jungen Leute „der Politik Beine machen“. Kling verwies auf die aktuelle Shell-Jugendstudie und befand: „Diese Untersuchung zeigt, dass es Lust auf Zukunft gibt.“

Mit stehendem Beifall honorierten die Besucher die Rede von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (vorne rechts neben Ehefrau Ingeborg) in der Alemannenhalle. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Wolfgang Schäuble forderte ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, zu dem die Rückbesinnung auf die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft zähle. Die Maßhalte-Appelle des ehemaligen Bundeskanzlers Ludwig Erhard, die in den 60-er Jahren von vielen spöttisch zur Kenntnis genommen wurden, sind aus Sicht des Parlamentariers heute aktuell. Der aus Baden stammende Politiker forderte von den wirtschaftlich Handelnden „soziale Verantwortung“.

Kritik an Präsident Donald Trump

Die deutliche Kritik von Robert Kling an Donald Trump und Boris Johnson teilte Schäuble mit diplomatischen Worten. Kling warf den beiden Politikern vor, Verunsicherungen und Angststörungen zu verursachen. Schäuble attestierte dem amerikanischen Präsidenten, es gehe ihm mit vielen Aussagen weniger um die Wahrheit, als um den Versuch, für Aufmerksamkeit zu sorgen.

Für Demokratie auf die Straße gehen

Als Gegenbeispiel zur Demokratiemüdigkeit führte Wolfgang Schäuble die Menschen in Hongkong an, die genau für diese Werte auf die Straße gingen. Die Demokratie sei anderen Gesellschaftssystemen nur dann überlegen, wenn sich viele Bürger aktiv beteiligten. „Es gibt keine Demokratie ohne Demokraten“, stellte Schäuble fest. Die rund 500 Besucher in der Alemannenhalle honorierten die Rede mit stehendem Beifall.