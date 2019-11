von Gerd Feuerstein

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Advent hat das Stettener Schulzentrum auch heuer wieder einen Weihnachtsmarkt organisiert, der am letzen Freitag alle Erwartungen übertraf. Schüler, Eltern und Kollegium hatten sich gemeinsam mächtig ins Zeug, um ihren Besuchern all das zu bieten, was man von einem Weihnachtsmarkt erwartet.

Dichtes Gedränge herrschte in den Gängen. | Bild: Gerd Feuerstein

Kaum waren die Pforten geöffnet, strömten die Besucher in Scharen ins Schulzentrum. Zeitweise war in den Gängen der Schule und in der Mensa kaum ein Durchkommen mehr möglich. Und das Angebot konnte sich sehen lassen. Von selbst gemachter Marmelade und Plätzchen über zauberhafte Adventsgestecke, allerlei Basteleien und Geschenke, aufwändige Weihnachtsdeko, Sternen, Engelchen und Nikoläusen bis hin zu Büchern oder Badesalz reichte die Palette. Und natürlich wurden die Besucher auch kulinarisch verwöhnt. Der Duft von frisch gebackenen Kuchen und weihnachtlichem Punsch wehte den Gästen um die Nase und regte zum Genuss an.

Auch Leopold und Jonathan (von links) haben mit ihren Eltern viel gebastelt und legten sich beim Weihnachtsmarkt mächtig ins Zeug. | Bild: Gerd Feuerstein

„Wenn ich sehe was hier los ist, geht mir das Herz auf“, freute sich Rektor Klaus Flockerzie. Die hektische Betriebsamkeit, die unglaublich vielen Stände und das vielfältige Angebot seien „geradezu überragend“, meinte der Schulleiter. In der proppenvollen Mensa hielt Flockerzie vor großem Publikum fest, dass der Weihnachtsmarkt „eine große Gemeinschaftsaktion„ aller Schülerinnen und Schüler, unzähliger Eltern und des Lehrerkollegiums sei: „Nur gemeinsam kann man so eine Aktion schultern“, sagte Flockerzie.

Viele Besucher nutzten das große Angebot und ließen sich auch kulinarisch verwöhnen. | Bild: Gerd Feuerstein

Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres sei man sich schnell einig gewesen, die Aktion zu wiederholen: „Es ist noch größer und umtriebiger als im letzten Jahr“, meinte er mit Blick auf das Gedränge, das an den Verkaufsständen und -tischen herrschte. Sein Dank galt allen Organisatoren und Mitwirkenden, allen voran den beiden Lehrerinnen Andrea Ruda und Marijke Hörger, die die „treibenden Kräfte gewesen“ seien und unzählige Stunden in das Gelingen des Marktes investiert hätten.

Mit der Organisation eines Sponsorenlaufs haben sie einen Volltreffer gelandet, von dem nun auch das Hilfsprojekt „Mariphil-Kinderdorf“ und dessen Initiator Martin Riester profitieren. Im Bild (von links): Tim Wolf, Niclas Bermes, Frank Rieger, Martin Riester, Rektor Klaus Flockerzie, Clara Wolf, Spresa Berisa, Diana Flegler, Lea Steeger, Hanna Fleck sowie die Lehrerinnen Kathrin Spröder und Andrea Ruda. | Bild: Gerd Feuerstein

Weil ein Schuljahr aber „viel mehr zu bieten“ habe, nutzte Klaus Flockerzie die Gelegenheit, auf eine besondere Aktion im Sommer aufmerksam zu machen: Lernpartner aus der Sportprofilgruppe hatten mit ihren Lehrerinnen einen sogenannten Sponsorenlauf – kombiniert aus Radfahren und Laufen – organisiert: „Die Sache war von großem Erfolg gekrönt“, freute er sich, dass dabei „ein nettes Sümmchen“ zusammen gekommen sei. Schnell sei klar gewesen, die eine Hälfte für schulische Zwecke verwenden, die andere einem karitativen Projekt zukommen zu lassen: „Und dann kam unser Schüler Frank Rieger auf die Idee, das Geld seinem Nachbarn zu spenden“, sagte Flockerzie. Franks Nachbar sei kein Geringer, als der Initiator des Projektes „Mariphil-Kinderdorf“, ließ er dann wissen und rief dessen Gründer Martin Riester aus Gutenstein auf die Bühne. Der stellte das humanitäre Hilfsprojekt auf den Philippinen in kurzen Zügen vor und bedankte sich bei allen Schülern „für Euer Vertrauen und die großartige Unterstützung.

In der Mensa ging es mächtig rund | Bild: Gerd Feuerstein

Schlag auf Schlag ging es nach der Spendenübergabe auf der Bühne weiter. Alle zehn Minuten stand ein anderer Auftritt auf dem Programm, wofür die Schülerinnen und Schüler jeweils fleißig geübt hatten. Egal ob Tanzgruppen, Sängerinnen und Sänger, die Bläserklasse vier unter der Leitung von Christine Burkart oder auch das Bläserquartett mit Anna Schwochow, Svenja Löffler, Marius Graf und Simon Klemm: Ihnen allen war der tosende Beifall des begeisterten Publikums gewiss.