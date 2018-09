von Gerd Feuerstein

Neuer Leiter des "Ausbildungsstützpunkts Kampfmittelabwehr" ist seit Mittwoch Oberst Jochen Gumprich. Er tritt damit in die Fußstapfen von Oberst Carsten Drümmer, der in den vergangenen zwölf Jahren eng mit der Entwicklung der Kampfmittelabwehr am Standort Stetten verbunden war, seit rund zwei Jahren zusätzlich die Funktion des Standortältesten ausübte und zum Ende dieses Monats in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Unzählige Einsätze

Seit Anfang 2006 war Carsten Drümmers Name eng mit der "Kampfmittelabwehr" am Standort Stetten verbunden, gehörte er doch als stellvertretender Kommandeur zu den ersten Soldaten, die in verantwortlicher Position das "Zentrum für Kampfmittelbeseitigung der Bundeswehr" aufzubauen hatten. "Sein Name ist mit der Entwicklung der Kampfmittelabwehr verbunden wie kein anderer", attestierte denn auch Oberst Jörg Busch beim offiziellen Appell im Stettener Schlosshof. Der unmittelbare Vorgesetzte Drümmers würdigte dessen Leistungen in den vergangenen zwölf Jahren. "Er hat die Kampfmittelabwehr in Stetten aufgebaut, geformt, einsatzbereit gemacht und seit Mai 2013 als Kommandeur und Leiter verantwortlich geführt", unterstrich Busch.

Zum Appell treten Fahnenzug, Ehrenzug und die Soldaten sowie Zivilbeschäftigten des Ausbildungsstützpunktes an.

Der Leiter des "Bereichs Lehre/Ausbildung des Ausbildungszentrums Pioniere" ließ die Entwicklung und den Umbau des Zentrums zum Ausbildungsstützpunkt Revue passieren. Er erinnerte an unzählige Einsätze in Feyzabad, Kunduz oder Marsar-e-Sharif, bei denen die eingesetzten Kräfte Sprengfallen der Taliban aufspürten und beseitigten, wofür sie zuvor unter der Leitung von Oberst Drümmer ausgebildet worden seien.

Darauf ging auch Carsten Drümmer in seiner letzten Ansprache an seine Truppe ein. Es sei "eine besondere Herausforderung" gewesen, das Zentrum für Kampfmittelbeseitigung aufzubauen, zeitgleich Einsatzverpflichtungen zu erfüllen und als zentrale Ausbildungseinrichtung für Kampfmittelabwehr auch die Ausbildung des Nachwuchses zu sichern. In den vergangenen Jahren seien über 700 Soldaten/Innen auf ihre Einsätze vorbereitet, während der Einsätze betreut und danach wieder in den normalen Dienstalltag integriert worden: "Keiner dieser Einsatzteilnehmer hat dabei Schaden genommen, weil er nicht gut ausgebildet war", betonte Drümmer und wertete dies als Zeichen für die Qualität der Ausbildung.

Ein "gut bestelltes Feld"

Sein Dank galt allen, die ihn in seinen Aufgaben unterstützt hatten und ihm – auch in seiner Funktion als Standortältester – ein "gut bestelltes Feld" übergeben hatten. Er appellierte daran, seinem Nachfolger Jochen Gumprich die gleiche Unterstützung zukommen zu lassen. Dass dieser für seine Aufgaben bestens gerüstet sei, hatte Oberst Jörg Busch noch vor der formalen Übergabe betont. So habe Gumprich in Köln als Leiter Weiterentwicklung für die Kampfmittelabwehr die Konzeption und viele grundlegende Dokumente verfasst. "Sie haben alle theoretischen Voraussetzungen und als erfahrener Chef, Bataillonskommandeur und Gruppenleiter die besten Ausgangsbedingungen", attestierte Busch dem neuen Mann.

Lehn reicht die Hand

Beim anschließenden Empfang galten dem scheidenden als auch dem neuen Leiter die besten Wünsche der Wortführer. Allen voran würdigte Garnisonsbürgermeister Maik Lehn das Wirken des baldigen Ruheständlers Carsten Drümmer, der auch als Standortältester "zum traditionell guten Miteinander zwischen Gemeinde und Garnison" beigetragen habe, wie der Bürgermeister feststellte. Lehn zeigte sich überzeugt, dass dieses gute Miteinander auch mit dem Nachfolger fortgesetzt werden wird, reichte diesem symbolisch die Hand und freute sich auf, wie er sagte, "die Zusammenarbeit zum Wohle des Standorts und der Gemeinde".

Zum Hintergrund Der "Ausbildungsstützpunkt Kampfmittelabwehr" ist eine Ausbildungseinrichtung des Ausbildungszentrums Pioniere und ist dort unmittelbar dem Bereich Lehre/Ausbildung unterstellt. Der Stützpunkt ist aus dem früheren "Zentrum für Kampfmittelbeseitigung der Bundeswehr" entstanden und wurde zum 1. Juli 2015 offiziell in Dienst gestellt. Als zentrale Ausbildungseinrichtung der Streitkräfte führt der nicht nur die lehrgangsgebundene Ausbildung in der Kampfmittelabwehr aller Teilstreitkräfte durch, sondern führt darüber hinaus eine Einsatzkompanie, in der Unikatfähigkeiten der Kampfmittelabwehr zusammengefasst sind. (gfe)

