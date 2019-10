Der Turnverein (TV) Schwenningen richtet am Samstag, 19. Oktober in der Turn- und Festhalle die Turngaugala aus. Der Ausrichter (Turngau Zollern-Schalksburg) freut sich auf die Veranstaltung und ist hierfür bestens gerüstet. Bei dieser Turn- und Sportshow präsentieren sich die leistungsstärksten Gruppen und Turner aus dem kompletten Zollernalbkreis.

Gala beginnt um 19.30 Uhr

Die Gala beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse zu haben (Erwachsene 12/Kinder 6 Euro). Tickets können aber auch bei Vorbestellung der Vereine über die Turngaugeschäftsstelle zu einem Preisnachlass, bei Erwachsenen gibt es einen Nachlass von 2 Euro, an der Abendkasse hinterlegt werden. Hochkarätige Turnvorführungen gehören zum Programm. So wirkt der TV Schwenningen unter der Leitung von Beate Entreß mit einer Jazz-Tanzaufführung mit dem Titel „Hand Clap„ – und der Musik „Fitz an the Tantrums“ – aktiv mit und eröffnet hiermit das zweieinhalbstündige Programm.

Kondition und Koordination

Lena Wüstemann wird sich zusammen mit Jana Daniel vom TSV Geislingen am Balken mit einer Balkenimpression von ihrer besten Seite zeigen. Ein besonderer Glanzpunkt verspricht die Aufführung der Gruppe Puella des TV Truchtelfingen zu werden. Zum Soundtrack des Kinohits „The greatest Showman“ zeigen die 21 Mädchen der Gruppe Puella „Jugend und Kids“ eine Darbietung, welche Kondition und Koordination erfordert. Die Mädchen belegten Mitte September beim DTB-Deutschlandcup Dance im bayerischen Mering den vierten Platz. Außerdem stellten sie Ende September bei den Deutschen Meisterschaften Gymnastik und Tanz unter Leitung ihrer Trainerinnen Bettina und Hanna Kurz und Petra Lang mit einem dritten Podestplatz ihr Können unter Beweis.

Unter dem Titel „Viana“ präsentieren die Mariposa-Kids des TV Truchtelfingen ihr Meisterwerk, mit dem sie sich auf Landesebene den Titel in der Kategorie Gymta-Kids holten. Mit dem Titel „Explosive“ präsentiert die Gruppe Saltatrix des TV Truchtelfingen Gymnastikübungen mit Bällen, Reifen und einem Band unter der Leitung von Sabrina Neumann. Ein weiteres Eisen im Feuer hat das Showteam Mariposa Jugend des TV Truchtelfingen. Unter der Leitung von Stefanie Böhler und Daniel Hülse führen zwölf Mitwirkende die Show eins mit dem Titel „Caged“ und Show zwei, „The last Dancer“, auf. Beide Shows präsentierte man erstmals im Rahmen der Weltgymnastrada in Dornbirn im Juli dieses Jahres.

Mit dem Tempo eines Toreros

Mit welchem Tempo sich ein Torero auf spanische Weise bewegt, wird die Gruppe Puella des TV Truchtelfingen mit neun Mitwirkenden zwischen zwölf und 15 Jahren siegesbewusst vorstellen. Der TSV Stetten a.k.M. zeigt mit acht Mädchen unter der Leitung von Daniela Knobel den Tanz „Electro“. Dabei wollen die jungen Frauen zeigen, wie sehr sie es lieben, zu tanzen – das Publikum soll seinen Spaß haben und sich von der Musik „Mix Electro Beat“ und den Choreografien mitreißen lassen, so die Leiterin.

Turnhühner zum Sieger gekürt

Mit einer Vorführung will der TSV Ebingen/TG Schömberg unter der Leitung von Alice Thoma und Annette Sauter glänzen. Beim diesjährigen Landeskinderturnfest in Heilbronn überzeugten die „Turnhühner von der Alb“ die Jury mit dieser Wiesengaudi und wurden damit als Sieger des Wettbewerbs zu den „Tuju-Sternchen 2019“ gekürt.

Ganz passend zum Revolverheld-Song „Liebe auf Distanz“ will sich die Gym-(G)old-Gymnastics-Gruppe unter der Leitung von Christel Ammann des TSV Meßstetten Show, Tanz und Turnen zum Abschluss der Veranstaltung präsentieren. Zwischen den Vorführungen treten in verschiedenen Turnblocks die besten Turner des Turgaus Zollern-Schalksburg an allen olympischen Geräten auf und zeigen Turnkunst ersten Grades.