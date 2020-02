Wer sich ins Internet wagt und dort alle technischen Möglichkeiten nutzt, begibt sich juristisch gesehen auf ein sehr dünnes Eis. Es gilt, Spielregeln zu beachten. Genau um diese Spielregeln ging es am Mittwoch in einem interaktiven Bühnenstück des Theaters Courage. Organisiert hatte diesen Termin die Schulsozialarbeit zusammen mit der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Ravensburg. Die Veranstaltung gehört zum Soziallernplan im Schulamtsbereich Albstadt, wie Schulleiter Klaus Flockerzie erklärte.

Schauspieler zeigen, wie man gefährliche Klippen im Internet umschifft

Ein Smartphone oder einen Computer zu bedienen, ist einfach. Doch nicht alles, was möglich ist, ist gut. Die beiden Schauspieler der kleinen Bühne Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger verwandelten sich auf der Bühne in ein Geschwisterpaar. In einigen Szenen durchlebten Bruder und Schwester die Gefahren der digitalen Welt und gaben gleichzeitig Tipps, wie diese Klippen umschifft werden können.

Präventionsbeamtin der Polizei klärt über rechtliche Seite auf

Die Präventionsbeamtin der Polizei, Kerstin Sohmer, erläuterte den zwölf bis 15 Jahre alten Schülern die rechtliche Seite.

Wer Kinder und Jugendliche im Internet anspreche, wolle oft nur zwei Dinge – deren persönliche Daten und Geld. Das stehe so natürlich nicht auf den bunten Seiten im Internet. Wer hier sichergehen wolle, sollte mit seinen Daten sehr vorsichtig umgehen, war der Rat der Schauspieler.

Schüler werden, auch unbewusst, zu Tätern

Doch Schüler vor dem Monitor oder Display seien nicht immer nur Opfer, in vielen Fällen würden sie, oft unbewusst, zu Tätern. Mobbing im Internet war daher ein weiteres Stichwort der Aktion. Ein klassisches Beispiel hatten die beiden Schauspieler parat: das Bild, das einen Mitschüler oder Lehrer in einer peinlichen Pose zeigt.

Was ist Mobbing? Wie steht es um das Recht am eigenen Bild?

Die Schüler leiten das Bild weiter, versehen mit hämischen Kommentaren. Kerstin Sohmer erinnerte die Schüler an das Recht am eigenen Bild: Wer jemanden fotografiere und das Bild danach veröffentlichen wolle, brauche dazu die Genehmigung des Fotografierten. Und wer von den Schülern in der großen Mensa wolle schon selbst Opfer von Mobbing werden? Diese Frage beantworteten die Stettener Schüler eindeutig mit einem Nein.

Appell an Verliebte: keine intimen Fotos verschicken

Auch an Verliebte richteten die beiden Schauspieler einen Appell: Man solle auf keinen Fall von sich selbst intime Bilder an Freund oder Freundin versenden. Denn wenn die Beziehung ende, könnte der oder die Ex solche Fotos in sozialen Medien verbreiten und so den Ex-Partner bloßstellen.

Illegale Videos oder illegales Streamen können strafrechtliche Folgen haben

Wie Präventionsbeamtin Kerstin Sohmer erklärte, könne auch die Weitergabe von Videos mit gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten strafrechtliche Folgen haben. Im Extremfall kämen Polizeibeamte ins Haus und beschlagnahmten den Computer. Es könne dann Wochen dauern, bis die Überprüfung abgeschlossen sei. Das gelte auch für den Fall, dass illegal Musik oder Filme aus dem Netz auf die heimische Festplatte kopiert würden.

Vorsicht beim Chatten: keine Treffen mit Unbekannten

Eine weitere Gefahr lauere im Chatbereich auf allzu arglose Opfer. Spätestens wenn der persönlich unbekannte Chatpartner ein Treffen an einem einsamen Ort vorschlage, sollten die Alarmglocken läuten. Denn hinter dem vermeintlich netten Jungen könnte ein Sexualstraftäter stecken, der im Chat auf der Suche nach einem Opfer ist.