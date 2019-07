von Gerd Feuerstein

Der traditionelle Handwerkerwettbewerb gehörte am Montagabend einmal mehr zu den Höhepunkten des dreitägigen Sommerfestes der Stettener Feuerwehrkapelle. Insgesamt acht Mannschaften nahmen in diesem Jahr teil und sorgten bei lustigen und teils kraftraubenden Spielen für gute Unterhaltung beim Publikum. Für die musikalische Umrahmung waren die Heuberg-Rangers zuständig.

Viele Stammgäste unter den Besuchern

An dem traditionellen Wettbewerb nehmen jedes Jahr nicht nur Firmen und Handwerksbetriebe teil. Es finden sich auch immer wieder neue Teams und Gruppen, die an den Start gehen. Und auch die Organisatoren lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um die Gäste zu unterhalten. Nichtzuletzt deshalb gehören viele Besucher zu den Stammgästen: „Das ist doch jedes Jahr eine super Gaudi“, erzählte eine Frau unter zustimmendem Nicken ihrer Tischnachbarn.

Das Publikum hatte seine Freude an den lustigen Wettbewerben und feuerte die Teams immer wieder an. | Bild: Gerd Feuerstein

Kraft und Geschicklichkeit gefragt

Dass die Dame recht behalten sollte, zeigte sich wenig später, denn das Organisationsteam um Ansager Wolfgang Goreth, Felix Rombach und Fabian Merz hatte sich unterhaltsame Spiele einfallen lassen, bei denen nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch Geschicklichkeit, schnelle Reaktion und Koordination gefragt waren.

So galt es im ersten Spiel, mit einem Gummihammer möglichst viele von insgesamt zehn Tennisbällen zu zertrümmern, die ein Mitspieler über drei Rinnen von oben nach unten rollen ließ. Die Schwierigkeit: Der Spieler mit dem Hammer sah den Ball selbst nicht kommen, musste sich auf die Ansage seines Kollegen verlassen.

Treffer: Dennis Bauer trifft hier den Tennisball im richtigen Moment. Bei dem Spiel mussten die Mitspieler versuchen, möglichst viele von insgesamt zehn Tennisbällen mit dem Gummihammer zu zertrümmern. | Bild: Gerd Feuerstein

20 Bierfässer müssen von einem Ort zum anderen

Im nächsten Wettbewerb mussten zwei Teilnehmer 20 Bierfässer von einem Ort zum anderen transportieren, wobei bei beiden anschließend der Puls gemessen wurde. Während der eine Mitspieler seinen Puls möglichst weit nach oben treiben sollte, war bei seinem Kollegen – der mindestens drei Fässer selbst transportieren musste – genau das Gegenteil gefragt. Am Ende wurde der niedrige Puls vom hohen Puls abgezogen.

Wasser umfüllen unter erschwerten Bedingungen

Einen hohen Unterhaltungswert bot auch das dritte Spiel. Dabei wurde einem Mitspieler ein Gestell auf den Rücken geschnallt, an dem vor seinem Körper ein Weizenbierglas hing, das – ähnlich wie Marionettenpuppen – über Fäden bewegt und gesteuert werden konnte. Nun galt es, das Wasser, das von einem Mitspieler ins Glas gefüllt worden war, in ein anderes Weizenglas umzufüllen.

Dabei zeigten die Spieler erstaunliche Techniken, wobei so manch einer von ihnen – trotz umgeschnallter Gummischürze – pitschnass von der Bühne musste.

Diese kleine Dusche war sicher nicht beabsichtigt. | Bild: Gerd Feuerstein

Finalspiele fordern Kraft und Puste

Auch die letzten beiden Spiele sorgten für eine ordentliche Gaudi, wobei zum einen Kraft und zum anderen eine kräftige Puste gefordert waren. Galt es doch, eine junge Dame über einen Seilzug so oft wie möglich an die Zeltdecke hochzuziehen, während im letzten Spiel jeweils drei Mitspieler so kräftig wie möglich in einen Feuerwehrschlauch pusten mussten, um fünf Luftballons zum Platzen zu bringen.

Christian Buhl bewies mit Abstand die größten Kraftreserven, als es darum ging, eine junge Dame so oft wie möchlich ans Zeltdach hochzuziehen. | Bild: Gerd Feuerstein

Kein Wunder, dass die Lachmuskeln des Publikums bereits kräftig strapaziert waren, als die Organisatoren die Teams zur Siegerehrung auf die Bühne holten und den Wanderpokal unter kräftigem Beifall an die siegreiche Mannschaft der Firma Holzbau Schlude überreichten.